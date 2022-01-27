Турин, Италия, , 22:37 — REGNUM Туринский «Ювентус» согласовал с «Фиорентиной» условия трансфера 22-летнего таранного форварда сборной Сербии Душана Влаховича за 75 миллионов евро. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Логотип Ювентуса

Также сообщается, что по контракту со «старой синьорой» сербский нападающий будет получать около семи миллионов евро за сезон. В ближайшее время Влахович прибудет в Турин для прохождения медицинского осмотра.

Душан Влахович перешел в «Фиорентину» из сербского «Партизана» 1 июля 2018 года за 1,95 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрфорварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Душан Влахович принял участие в 21-м туре итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился семнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.