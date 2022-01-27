Лондон, 27 января, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Крис Мартин, фронтмен британской альтернативной рок-группа Coldplay, рассказал о ранних этапах сотрудничества группы с корейским бойзбендом BTS над совместным синглом My Universe. Об этом 27 января рассказал портал NME.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

Мартин недавно выступил в качестве гостя в очередном эпизоде Шоу Эллен, организованном комиком Эллен Дедженерес, где он рассказал о том, как произошло сотрудничество Coldplay с группой BTS. «Это произошло потому, что кто-то сказал мне: «О, BTS попросили тебя спеть для них песню», — вспоминал он. Затем Мартин добавил, что в то время он не верил, что совместный трек когда-либо выйдет, сомневаюсь в эффективности сотрудничества: «Как мы собираемся совместить эти две вещи?»

«Затем идея начала казаться привлекательной в своей странности, и вот в один прекрасный день нам удалось сочинить подходящую песню», — сказал Мартин. «Я знал, что это была именно та песня, которую мы должны были исполнить с BTS: песня о людях, которые были разлучены поневоле».