Рим, 27 января, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Рост цен на энергоресурсы — главный вызов для экономики Италии, заявил в четверг, 27 января, министр экономики Даниэле Франко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

В 2021—2022 годах власти уже выделили 5,5 млрд евро на сдерживание роста тарифов, дальнейшие ассигнования средств будут зависеть от ситуации, отметил он.

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на29% и 14% соответственно. Рост продолжился и в 2022 году. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3,8 млрд евро на 2022 год. Кроме того, выделены средства для поддержки бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц (с учетом бюджетной поддержки — на 65 евро).