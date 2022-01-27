Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Нормализации отношений Вашингтона с Дамаском не будет, пока у власти в Сирии находится президент Башар Асад, заявил 27 января на семинаре в Фонде Карнеги координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк.

Сирийская оппозиция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Макгурк «Мы никогда не пойдём на нормализацию отношений с режимом Асада».

Он пояснил, что в Сирии американская сторона преследует такие цели как борьбу с терроризмом и прекращение войны. Представитель американской администрации оценил обстановку в Сирии как «рекордно низкий уровень насилия» — по сравнению с предыдущими этапами войны.

Американская сторона исходит из того, что войны в Сирии в виде крупных военных наступлений уже не будет, хотя террористы ещё действуют — то есть ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так что выводить войска Пентагон не собирается.

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