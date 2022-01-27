Бразилиа, 27 января, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Экс-президент Бразилии Луис Лула да Силва, вновь баллотирующийся в качестве кандидата от Бразильской рабочей партии, продолжает лидировать по опросам в преддверии выборов главы государства, которые пройдут в октябре 2022 года. Об этом сообщает 27 января новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на результаты исследования, проведённого институтом Ipespe.

Archive.government.ru Лула да Силва

В ходе опроса свою поддержку Луле высказали 44% респондентов. Его ближайшего соперника, действующего президента Бразилии Жаира Болсонару, поддержали 24% опрошенных.

Для победы в первом туре кандидату потребуется набрать 50% плюс один голос избирателей. В исследовании подчеркивается, что вероятность победы Сильвы в первом туре невелика. При голосовании во втором туре для победы над Болсонару ему будет необходимо набрать 54% голосов.

Опросы в преддверии выборов показывают одни и те же результаты, что свидетельствует о том, что Лула является фаворитам на выборах. В то же время результаты подтверждают низкий уровень одобрения правительства Болсонару.