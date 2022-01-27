Москва, 27 января, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Группа из трех больших десантных кораблей (БДК) Северного флота России вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар, сообщают в соцсетях местные наблюдатели, публикующие фотографии кораблей, проходящих в проливе.

ВМФ России БДК «Иван Грен»

По их утверждению, в состав группы входят БДК «Петр Моргунов», «Оленегорский горняк» и «Георгий Победоносец».

При этом наблюдатели напоминают, что 22 января через Гибралтар в Средиземноморье вошли три БДК российского Балтийского флота — «Королёв», «Минск» и «Калининград».

Стоит отметить, что Минобороны РФ ранее сообщало, что шесть больших десантных кораблей ВМФ России отправились в Средиземноморье для проведения учений.