Лондон, 27 января, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Британский рэпер Professor Green (Стивен Мандерсон) обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в своем новом сингле Dance Like A Tory. Об этом 27 января рассказал портал NME.

Think London Борис Джонсон

Лондонский рэпер выпустил сатирическую песню в ответ на недавний скандал с вечеринками, которые политик, предположительно, устраивал в резиденции на Даннинг-стрит и приведшие к призывам Джонсона уйти в отставку. Dance Like A Tory описывается как «игривый намек на привилегированных политиков, которые считали, что они слишком важны, чтобы следовать тем правилам, которые они создали». К нему прилагается насмешливое видео, в котором Мандерсон берет на себя роль Джонсона на пресс-конференции по коронавирусу.

Объявив о выпуске своей новой песни, Professor Green написал: «С запоздалым днем рождения, Борис».

https://www.instagram.com/p/CZKcPqIsVHK/