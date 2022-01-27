Буэнос-Айрес, 27 января, 2022, 22:34 — ИА Регнум. ООН выступает в поддержку переговоров между Аргентиной и Великобританией для решения споров о суверенитете Мальвинских островов, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов. Об этом было заявлено в ходе состоявшейся 26 января видеоконференции между секретарём МИД Аргентины по Фолклендским островам и Антарктике Гильермо Кармоной и представителями Специального комитета ООН по деколонизации, сообщает информагентство MercoPress.

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Посол Аргентины назвал национальную позицию по Фолклендским островам выходящей за политические рамки и заявил о законных правах Аргентины на спорные территории и окружающие их морские пространства. Он также призвал Соединённое Королевство возобновить переговоры, чтобы найти мирное решение.

Кармона назвал упорство Великобритании недопустимым, отметив, что Лондон игнорирует мандаты Специального комитета ООН по деколонизации. Он также осудил односторонние действия Великобритании по выдаче долгосрочных лицензий на рыболовство и разведку углеводородов в спорном районе, а также её военное присутствие на островах и периодические учения британских военных, дестабилизирующие обстановку в южном секторе.