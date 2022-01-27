Донецк, , 22:09 — REGNUM Донецкая Народная Республика (ДНР) не просит Россию о поставках вооружения, но если такая помощь поступит, будет приветствовать эту инициативу, заявил 27 января официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Флаги России и ДНР

Напомним, ранее член руководства партии «Единая Россия» Андрей Турчак призвал оказать республикам Донбасса военно-техническую помощь, предоставив им некоторые виды вооружений для повышения обороноспособности Народной милиции и сдерживания Украины, явно готовящей новые военные провокации.

«Мы не просим. Вот нужно заметить этот момент. Мы сами не просим этого. Но если будет оказана такая военная помощь, то мы будем только «за», — сказал по этому поводу Басурин.

По его словам, Народная милиция республик Донбасса хотела бы получить системы РЭБ и ПВО для борьбы с беспилотниками, а также системы артиллерийской разведки для выявления огневых позиций, с которых украинские террористы устраивают обстрелы.

«Я уже говорил, что из тех видов вооружений, которое нам бы пригодилось, это системы ПВО, это системы РЭБ, это оборудование, которое позволяет отслеживать противника и засекать те огневые точки, с которых он ведет обстрел, я имею в виду дальние точки. Это было бы, конечно, неплохо. А с другой стороны, в принципе, у нас своего оружия хватает. Мы его смогли добиться и в боях захватить и, как глава нашей республики говорил, то, что не смогли захватить, смогли у противника купить. Но если руку протягивают, зачем ее отталкивать?», — пояснил Басурин.

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