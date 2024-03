США, 27 января, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Американская экспериментальная поп-группа Japanese Breakfast выпустила свою версию песни Йоко Оно Nobody Sees Me Like You Do, которая войдет в предстоящий трибьют-альбом Ocean Child: Songs of Yoko Ono в честь вдовы Джона Леннона. Об этом 26 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Ottawacitizen.com Джон Леннон и Йоко Оно

Альбом Ocean Child: Songs Of Yoko Ono был анонсирован ранее в этом месяце с кавером на песню Who Has Seen The Wind? в исполнении Дэвида Бирна и инди-группы Yo La Tengo. 26 января был представлен второй сингл трибьют-альбома — Nobody Sees Me Like You Do в обработке Japanese Breakfast.

Альбом, посвященный Йоко Оно, будет включать 14 кавер-треков от Шарон Ван Эттена, The Flaming Lips, Deerhoof, Jay Som, Death Cab For Cutie, Sudan Archives и других. Куратором выступил Бенджамин Гиббард из альтернативной рок-группы Death Cab For Cutie.