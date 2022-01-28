Берлин, , 02:59 — REGNUM Спруга президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер заявила о желании вернуться на работу в Административный суд Берлина, сообщает немецкое издание Spiegel.

Эльке Бюденбендер

Когда Штайнмайер стал президентом в 2017 году, Бюденбендер уволилась с должности в берлинском суде. Теперь же она вновь хочет вернуться к прежней деятельности даже в том случае, если её муж будет переизбран на второй президентский срок.

«Я приложила слишком много усилий в этом направлении. Вот почему я думаю, что было бы неправильно с моей стороны не сделать это сейчас. Даже если мой муж будет переизбран», — заявила первая леди ФРГ.

При этом она отметила, что Штайнмайер благосклонно отнёсся к её решению. «Он поддерживает меня на все 100%», — сказала Бюденбендер.

Она также высказала мнение, что её решение не будет иметь большого значения для граждан ФРГ.