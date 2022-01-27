Нью-Йорк, США, 27 января, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Пхеньяну и Сеулу нужно садиться за стол переговоров, необходимы изменения политики Северной Кореи, продолжающей ракетные пуски, сообщил 27 января журналистам представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС Северной Кореи

Отметив, что очередные ракетные пуски северокорейских военных вызывают большую обеспокоенность в ООН, Дюжаррик сказал:

«Это ещё раз напоминает о необходимости возобновить дипломатический процесс, который привёл бы к денуклеаризации Корейского полуострова».