Берлин, 28 января, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Политика федерального правительства Германии в отношении России подвергалась критике на протяжении последнего десятилетия. Новый председатель ХДС Фридрих Мерц также осудил курс, взятый канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) и его предшественницей Ангелой Меркель (ХДС), сообщило немецкое издание Spiegel.

Harald Dettenborn Фридрих Мерц

Лидер ХДС также заявил о необходимости перестройке внешней политики партии. «Ввиду ухудшения ситуации мы вынуждены принципиально пересмотреть некоторые внешнеполитические вопросы», — отметил он.

По словам Мерца, в Германии существуют справедливые опасения по поводу поставок оружия в кризисные зоны. Тем не менее он заявил: «ЕС не должен оставаться в стороне из-за наложенного права вето со стороны правительства ФРГ. Если члены объединения не договорятся между собой, в крайнем случае Украине следует предоставить оружие для самообороны по согласованию с Польшей, Францией, Великобританией и странами Балтии».

Мерц решительно раскритиковал тот факт, что федеральное правительство заблокировало поставки гаубиц из Прибалтики на Украину, и выразил мнение, что «такое пренебрежительное отношение к ситуации в Киеве не имеет оправдания».

По его словам, в случае «вторжения» России на Украину ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» окажется невозможен. Он также отметил, что приверженность газопроводу можно объяснить неудачной энергетической политикой Германии.