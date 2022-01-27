Москва, , 22:02 — REGNUM Россия и Монголия 25 января подписали протокол о завершении разработки ТЭО проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток». 50% сотрудников, занятых в строительстве газопровода, будут гражданами Монголии, — об этом сообщил исполнительный директор «Газопровод Союз Восток» Евгений Асеев монгольским журналистам.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этот проект для двух наших стран имеет важное значение. <…> Первоначально доля монгольских сотрудников, участвующих в строительстве газопровода, составит 20%. Когда строительные работы расширятся и выйдут на полную мощность 50% всей рабочей силы (6 000 человек) будет из Монголии. В связи с этим планируется программа обучения монгольских сотрудников», — заявил Евгений Асеев.

25 января, вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан и председатель руководящего совета «Газпрома» Алексей Миллер провели онлайн-встречу и подписали протокол о завершении разработки ТЭО проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток».

По данным пресс-службы правительства Монголии, ТЭО показало, что проект технически реализуем и экономически оправдан. Стороны планируют совместно провести детальные инженерные исследования и проектирование объектов газопровода в 2022 и 2023 годах. Общая протяженность газопровода на монгольском участке составляет 960 км, по нему будет транспортироваться 50 млрд кубометров газа в год.