Женева, Швейцария, , 22:02 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 3 395 352 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 176 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 27 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 360 578 392 носителя вируса, подтверждено 5 620 865 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 3 849 131 выявленном инфицированном и 9222 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.