Берлин, , 00:18 — REGNUM Еще неделю назад федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о готовности принять решительные мерах, если Telegram не предпримет никаких действий для борьбы с разжиганием ненависти. Однако теперь она отказывается от планов по блокировке мессенджера, сообщило 27 января немецкое издание Spiegel.

Telegram Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что министр дистанцировалась от своей угрозы заблокировать мессенджер в случае дальнейших нарушений законов Германии. «Конечно, я не собираюсь отключать Telegram», — заявила Фезер в интервью местной газете.

Ранее в еженедельной газете Die Zeit Фезер назвала закрытие Telegram «ультимативным решением». Теперь министр сообщает, что своими заявлениями она планировала надавить на компанию, чтобы разработчики мессенджера приняли решительные меры против разжигания ненависти и другого запрещённого контента.