Берлин, 28 января, 2022, 00:18 — ИА Регнум. Еще неделю назад федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о готовности принять решительные меры, если Telegram не предпримет никаких действий для борьбы с разжиганием ненависти. Однако теперь она отказывается от планов по блокировке мессенджера, сообщило 27 января немецкое издание Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Отмечается, что министр дистанцировалась от своей угрозы заблокировать мессенджер в случае дальнейших нарушений законов Германии. «Конечно, я не собираюсь отключать Telegram», — заявила Фезер в интервью местной газете.

Ранее в еженедельной газете Die Zeit Фезер назвала закрытие Telegram «ультимативным решением». Теперь министр сообщает, что своими заявлениями она планировала надавить на компанию, чтобы разработчики мессенджера приняли решительные меры против разжигания ненависти и другого запрещённого контента.