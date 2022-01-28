Берлин, , 02:51 — REGNUM Председатель бундестага Бербель Бас в выступлении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста назвала 27 января «днём позора за то, что сделали предыдущие поколения немцев», сообщает немецкое издание Spiegel.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Бас напомнила о целенаправленном планировании Холокоста на Ванзейской конференции и о полутора миллионах погибших еврейских детей.

В своём выступлении она также косвенно обратилась к членам ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

«Любой, кто агитирует против мусульман и их веры, теряет всеобщее доверие. Тот, кто отвергает людей, потому что они другие или просто потому, что они не всегда здесь находились, попросту не имеет право говорить что-либо о свободе и демократии», — отметила председатель парламента ФРГ.

Она также отметила, что «когда правые экстремисты, исторические ревизионисты и этнические националисты празднуют успехи на выборах, это тревожный сигнал, и тогда пора действовать».

«Демократия должна вооружиться против подобных явлений», — заявила Бас.

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