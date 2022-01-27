Берлин, 28 января, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Председатель бундестага Бербель Бас в выступлении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста назвала 27 января «днём позора за то, что сделали предыдущие поколения немцев», сообщает немецкое издание Spiegel.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

Бас напомнила о целенаправленном планировании Холокоста на Ванзейской конференции и о полутора миллионах погибших еврейских детей.

В своём выступлении она также косвенно обратилась к членам ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

«Любой, кто агитирует против мусульман и их веры, теряет всеобщее доверие. Тот, кто отвергает людей, потому что они другие или просто потому, что они не всегда здесь находились, попросту не имеет право говорить что-либо о свободе и демократии», — отметила председатель парламента ФРГ.

Она также отметила, что «когда правые экстремисты, исторические ревизионисты и этнические националисты празднуют успехи на выборах, это тревожный сигнал, и тогда пора действовать».

«Демократия должна вооружиться против подобных явлений», — заявила Бас.