Берлин, 27 января, 2022, 23:54 — ИА Регнум. В Германии с начала кампании по вакцинации было выдано на 42,6 миллиона цифровых сертификатов о прививках больше, чем было введено доз вакцины против коронавируса. Об этом сообщает 27 января немецкое агентство Deutsche Welle со ссылкой на данные федерального министерства здравоохранения.

(сс) Hans Германия

По состоянию на конец января в Германии было выдано 204,7 миллиона цифровых сертификатов о вакцинации. При этом население страны получило в общей сложности 162,1 миллиона доз вакцины от COVID-19.

Граждане могут получить цифровой сертификат с QR-кодом при каждой новой прививке, чтобы обновить свой статус о вакцинации, например, в приложении CovPass или Corona-Warn-App. Однако эти сертификаты также могут быть выданы более одного раза для каждой прививки.

Тем не менее отмечается, что избыточное количество сертификатов не обязательно должно указывать на махинации врачей с медицинскими документами. Многие пользователи цифровых сертификатов о прививках сообщают в Twitter, что они действительно получали сертификат несколько раз. В некоторых случаях в прививочном центре было вписано не то название или не та вакцина, из-за приходилось идти в аптеку за «правильным сертификатом».

Таким образом, избыточные сертификаты не обязательно указывают на то, что миллионы людей владеют поддельными документами вакцинации. Однако данные федерального министерства здравоохранения еще раз показывают, что немецкая кампания по вакцинации и особенно ее цифровая реализация оставляют желать лучшего, отмечают издание.