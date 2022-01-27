Берлин, 27 января, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Deutsche Bank фиксирует многомиллиардную прибыль в 2021 году, тем самым демонстрируя наивысший показатель доходности за последние десять лет. Об этом сообщает 27 января немецкое издание Spiegel.

Fsmnews.it Deutsche Bank

По данным крупнейшего финансового учреждения Германии, прибыль до налогообложения выросла за год с одного миллиарда до примерно 3,4 миллиарда евро. После уплаты налогов баланс составил 2,5 млрд евро, более чем в четыре раза превысив показатель 2020 года.

«Все четыре направления бизнеса развиваются в соответствии с планом или даже лучше. Мы добились более быстрого подъема, чем ожидалось изначально», — заявил генеральный директор Кристиан Шьюинг.

По его словам, ожидаемые затраты на реструктуризацию банка практически полностью окупились. В 2021 году банк также извлек существенную выгоду из того, что ему пришлось откладывать значительно меньше средств на возможные невозвраты по кредитам.