Берлин, , 23:47 — REGNUM Федеральная ассоциация немецких компаний, занимающихся жилищным строительством и недвижимостью (GdW), предупреждает, что внезапное прекращение государственных субсидий в сфере недвижимости приведет к приостановке строительства 80 тысяч жилых помещений. Об этом сообщает 27 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Пострадало в основном социальное жилье», — заявила генеральный директор GdW Ингеборг Эссер. Она утверждает, что жилищная отрасль сможет продолжать предлагать более низкую арендную плату для социального жилья только в том случае, если субсидии сохранятся.

Существует альтернативный вариант: в будущем новые квартиры будут строиться по значительно худшему энергетическому стандарту, что ставит под угрозу климатические цели и не может отвечать интересам правительства. Политики окажутся перед выбором между более низкой арендной платой и большей защитой климата без финансирования.

Для новых зданий, которые соответствуют высоким стандартам эффективности, федеральное правительство в короткие сроки приняло решение не одобрять новые заявки. Предыдущее правительство Ангелы Меркель уже приняло решение отменить субсидию к концу января, поскольку такие энергоэффективные типы домов давно зарекомендовали себя и не требуют дополнительных субсидий из налоговых фондов.

Между тем у Федерального агентства по окружающей среде (UBA) есть предложение о том, как можно финансировать новые здания и реконструкцию с учетом климата. Для этого подходит вариант получения средств от повышения цены на CO2.

При этом эксперты считают, что прекращение субсидирования энергоэффективных домов вряд ли поможет защите окружающей среды. Программа финансирования не привела к значительному увеличению защиты климата при строительстве новых зданий.

Экстренное торможение финансирования вызвало волну протестов лоббистских организаций в сфере строительства и недвижимости. Согласно расчетам компаний — членов GdW, арендная плата без субсидий должна была бы увеличиться на 1,50 евро за квадратный метр, чтобы сохранить тот же уровень энергопотребления.

Ассоциация строительной отрасли также предупредила о дорогостоящих последствиях замораживания финансирования новых строительных проектов. Объявленные арендные ставки могут быть увеличены или даже могут быть преобразованы в кондоминиумы. Изменившаяся экономическая ситуация будет означать, что вопрос о цели строительства жилья перед федеральным правительством придется ставить заново.