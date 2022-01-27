Берлин, , 23:43 — REGNUM В Германии за последние сутки зафиксировано 203 136 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период с начала пандемии. Об этом сообщает 27 января Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Медсестра с больным COVID-19

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 188 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев смерти от заболевания возросло до 117 314.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии продолжает расти и достиг нового рекордного значения в 1017 случаев на 100 000 человек. Для сравнения, неделей ранее этотпоказатель составлял 584,4 случая на 100 000 человек.