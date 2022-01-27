Мюнхен, Германия, 27 января, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Немецкий кардинал Рейнхард Маркс заявил, что готов уйти в отставку на фоне публикации разоблачительного отчёта о десятилетиях сексуального насилия в его епархии, но хочет провести ряд реформ. Об этом сообщает 27 января немецкое издание Spiegel.

Рейнхард Маркс

Маркс признал свою личную ответственность за допущение сексуального насилия в епархии Мюнхена и Фрайзинга в Баварии, и констатировал, что сделал недостаточно для оказания помощи жертвам насилия.

«Это непростительно. На самом деле нас не интересовали их страдания. На мой взгляд, это было проявлением системных проблем. Но в то же время, как архиепископ, я несу за это моральную ответственность», — заявил он.

«Многие теперь сомневаются в церкви. Люди больше не могут доверять власть имущим, так как их вера была подорвана. У христианства в нашей стране нет будущего без обновленной церкви. На мой взгляд, переоценка сексуального насилия должна стать частью фундаментальных изменений», — добавил Маркс.

Заявление кардинала прозвучало через несколько дней после публикации доклада о том, что за период с 1945 года жертвами сексуального насилия в епархии стали по меньшей мере 497 несовершеннолетних.

Среди лиц, фигурировавших в докладе, оказался Йозеф Ратцингер, который впоследствии стал папой Римским Бенедиктом XVI.