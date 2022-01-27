Берлин, , 23:24 — REGNUM Немецкие законодатели собрались в нижней палате парламента, чтобы впомнить жертв нацистского режима по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, сообщает 27 января Deutsche Welle.

Холокост

В качестве почетного гостя в бундестаге выступила 87-летняя Инге Ауэрбахер, пережившая Холокост. Женщина поделилась воспоминаниях о том, как семилетним ребёнком была депортирована в концентрационный лагерь Терезиенштадт в Чехословакии в 1942 году.

«У меня до сих пор сохранились очень чёткие воспоминания о том тёмном времени, времени ужаса и ненависти», — отметила Ауэрбахер.

Она описала ужасные условия в лагере, который использовался в качестве транзитного пункта для тех, кого отправляли в газовые камеры.

«Достаточном частым явлением была эпидемическая ситуация, вызванная отсутствием санитарии и ненадлежащими условиями, в которых мы жили. Сыпной тиф был одной из самых страшных опасностей, с которыми мы сталкивались. А крысы, мыши, блохи, вши и клопы являлись нашими постоянными спутниками», — рассказала Ауэрбахер.