Берлин, , 23:18 — REGNUM Прокуратура ФРГ предъявила новые обвинения российскому учёному, работавшему в университете в Баварии, который был арестован в минувшем году по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает 27 января немецкое агентство Deutsche Welle.

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Немецкие власти утверждают, что обвиняемый Ильнур Н. передавал в Службу внешней разведки России данные об исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий, в частности о различных этапах разработки европейской ракеты-носителя «Ариан».

В обвинительных документах федеральной прокуратуры указывается, что учёный осуществлял сбор секретной информации с осени 2019 года, между ним и его куратором из СВР происходили регулярные встречи. Сообщается, что мужчина якобы получил в общей сложности 2500 евро наличными за передачу информации российской разведке.