Курган, , 21:48 — REGNUM В Курганской области вынесен приговор по уголовному делу о получении взятки в крупном размере и хищении бюджетных средств бывшему начальнику отделения технического надзора и административной практики отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Взятка A-r-e-s

Установлено, что в 2019—2020 годах бывший начальник отделения технического надзора получил от представителя фирмы, оказывающей услуги по оформлению документов об изменениях, внесённых в конструкции транспортных средств, взятку в сумме 501 тыс. рублей за общее покровительство.

Помимо этого, предоставив в 2015 году в жилищно-бытовую комиссию УМВД России по Курганской области подложные документы, бывший начальник отделения технического надзора необоснованно получил единовременную социальную выплату для приобретения жилья на семью в составе пяти человек в сумме около 4,5 млн рублей.

Суд признал обвиняемого виновным в получении взятки и мошенничестве при получении выплат. И приговорил бывшего полицейского к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также по приговору конфискована сумма взятки 501 тыс. рублей, арестован принадлежащий осуждённому автомобиль, в пользу УМВД России по Курганской области взысканы необоснованно полученная выплата в сумме около 4,5 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.