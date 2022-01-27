Москва, , 21:42 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдум Геннадий Зюганов призвал отменить закон о «паспорте болельщика» — Fan ID и сравнил его с проектом закона о QR-кодах, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

«Закон о Fan ID нужно отменять. Важно слышать и слушать голос народа, который говорит однозначное нет любой попытке «куардизации» страны. Складывается ощущение, что нынешние правители пытаются нацепить на каждого «электронную бирку». Очередь дошла и до футбольных болельщиков, которым хотят навязать так называемые Fan ID — аналог QR-кодов, но только для футбола», — отметил Зюганов в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что футбольные болельщики «Спартака», «Зенита», «Ростова» и воронежского «Факела» настроены категорически против закона и уже объявили о бойкоте матчей своих клубов в знак протеста против введения Fan ID, к ним могут присоединиться болельщики «Локомотива», ЦСКА, «Динамо» и «Крыльев Советов».

«В результате чемпионат России по футболу может остаться без болельщиков», — констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, закон о паспорте болельщика Госдума приняла в 2021 году при резкой критике оппозиции, которые указывали на опыт Турции, где аналогичные нормы лишили стадионы болельщиков.

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