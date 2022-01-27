Алжир, , 21:40 — REGNUM Правительство Алжира подписало контракт о закупке шести китайских ударных беспилотников типа CH-5 Rainbow, сообщают 27 января китайские СМИ.

БПЛА Caihong 5 (CH-5) Xaluan.com

Отмечено, что Алжир станет первой африканской страной, имеющей на вооружении китайские беспилотники этого типа в таком количестве.

Напомним, ударно-разведывательный БПЛА CH-5 Rainbow по своим тактико-техническим характеристикам близок к американскому БПЛА MQ-9 Predator.

Справка ИА REGNUM: CASC CH-5 — китайский ударный беспилотный летательный аппарат, способный нести восемь высокоточных ракет для ударов по наземным объектам или восемь ракет класса «воздух-воздух» для борьбы с воздушными целями противника. В небе без заправки китайский дрон может находиться около 48 часов, нанося удары по наземным целям с высот до четырёх км.

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