Подгорица, 28 января, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич не уверен, что он успеет подписать базовое соглашение между черногорским государством и Сербской православной церковью. Об этом Кривокапич заявил 27 января.

Gov.me Здравко Кривокапич

«Соглашение может быть подписано до 4 февраля, но, поверьте мне, я сомневаюсь, что я подпишу этот документ», — заявил Кривокапич в интервью телеканалу ТВЦГ.

По его словам, после 4 февраля, когда депутаты черногорского парламента будут голосовать по вопросу о доверии его правительству, «появится какой-то новый спаситель сербов и Сербской православной церкви».

Отвечая на вопрос, кто это мог бы быть, Кривокапич заявил, что это может быть «кто-то из Социалистической народной партии».

Напомним, что ранее вице-премьер Черногории Дритан Абазович инициировал голосование о недоверии правительству Здравко Кривокапича. До прихода к власти правящая коалиция Черногории обещала избирателям урегулировать отношения с Сербской православной церковью. Тем не менее базовое соглашение, регулирующее положение СПЦ в Черногории, так и не было подписано.