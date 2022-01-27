Лима, 27 января, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Перу опубликовало 26 января заявление о потенциальной возможности выхода Боливии к Тихому океану после заявления президента Педро Кастильо о референдуме по данному вопросу. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Елена Хованская ИА REGNUM Закат солнца на Салар де Уюни, Боливия

МИД напомнил, что условия доступа были предусмотрены в рамочном двустороннем соглашении о дружбе, сотрудничестве и интеграции, подписанном странами в 1992 году.

«Усилия для создания условий для транзита граждан и грузов Боливии через перуанскую территорию отвечают исторической позиции Перу, которая ни в коем случае не затрагивает суверенитет», — говорится в документе.

Согласно тексту, Боливия может пользоваться рядом объектов в портах и особых экономических зонах, созданных для содействия развитию юга Перу, а также для облегчения внешней торговли Боливии.

В интервью CNN Espanol Кастильо заявил, что идея о предоставлении Боливии доступа к океану должна быть вынесена на обсуждение путем плебисцита. После этого заявления глава государства подвергся широкой критике со стороны большей части политических сил Перу.