Архангельск, 27 января, 2022, 21:36 — ИА Регнум. В Архангельской области растет число наркопреступлений, совершаемых подростками. Об этом со ссылкой на данные УМВД сообщает региональное правительство.

Наркомания

По данным статистики, в сфере незаконного оборота наркотиков в прошлом году сотрудниками полиции выявлено 909 преступлений, ликвидировано пять наркопритонов, из незаконного оборота изъято более 118 кг наркотических веществ, что в 2,5 раза больше показателей 2020 года. В 2021 году за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, к уголовной ответственности привлечено 39 несовершеннолетних — рост на 85 процентов.

«В работе по борьбе с вовлечением детей и подростков в антиобщественную деятельность есть множество моментов, которые требуют новых мер влияния и межведомственного взаимодействия», — цитирует ведомство начальника УМВД России по Архангельской области Александра Прядко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге 18-летний продавец наркотиков на три года отправится в колонию.