Приштина, , 01:27 — REGNUM Для Вашингтона «нормализация отношений» между Белградом и Приштиной означает взаимное признание Сербии и Косово. Об этом заявил посол США в сепаратистском Косово Джеффри Ховениер 27 января.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский дипломат обещал, что США помогут в этом процессе.

«США считают, что должно быть подписано всеобъемлющее соглашение, которое обеспечит взаимное признание. Я буду над этим работать. Я думаю, что вы можете заметить, как наши европейские партнеры прилагают максимум усилий, чтобы добиться прорыва в этом диалоге», — заявил Ховениер телеканалу РТК.

Ховениер добавил, что он понимает противников независимости Косово, но это «необратимый факт».

«Косово — суверенное государство. Некоторые люди могут этому сопротивляться, но реальность и факты говорят сами за себя. Соглашение о нормализации отношений с точки зрения США должно опираться на взаимное признание», — сказал Джеффри Ховениер.

Напомним, что в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН по Косово и Метохии, южный сербский край является частью Сербии. В 2008 году албанские сепаратисты в Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость от Белграда. Переговоры о будущем Косово ведутся при посредничестве Евросоюза.