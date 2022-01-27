Сан-Хосе, 27 января, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Юбилейная специальная сессия Форума министров окружающей среды Латинской Америки и Карибского бассейна проходит 27 января в Коста-Рике. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Марина Захарова ИА REGNUM Море

Делегаты обсуждают способы ускорения реализации повестки на период до 2030 года в области устойчивого развития. Переговоры также нацелены на укрепление союзов и финансирования в действиях по охране окружающей среды.

Кроме того, участники рассмотрят региональные перспективы для будущего участия в сессии пятой Ассамблеи ООН по окружающей среде, которая состоится в марте 2022 года в Кении.