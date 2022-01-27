Прага, , 21:26 — REGNUM Контингент НАТО на территории Чехии нужно усилить в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает 27 января ČTK.

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С такой инициативой выступил чешский министр иностранных дел Ян Липавский по итогам встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Глава чешской дипломатии заявил, что его стране следует «участвовать в процессе размещения подразделений на востоке».

Он пояснил, что усиление НАТО необходимо для «безопасности Чехии». Он также высказался в поддержку Киева, которому якобы угрожает опасность со стороны России, и пообещал новую помощь в вооружениях.

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