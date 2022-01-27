Баткен, Киргизия, 27 января, 2022, 21:20 — ИА Регнум. «Таджикская сторона не прекращает огонь, более того, продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и личный состав», — об этом ИА REGNUM сообщили в ГКНБ Киргизии вечером 27 января.

Василий Иванов ИА REGNUM Боевые машины армии Таджикистана

«По состоянию на 23:00 (21:00 мск) таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции кыргызских военнослужащих. Перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо», — передает киргизский комитет нацбезопасности.

По данным киргизских силовиков, «Таджикские военнослужащие обстреляли из миномета место дислокации военнослужащих. В Кочо-Бою в результате обстрела таджикскими военнослужащими сгорел дом гражданина Кыргызстана».

Напомним, что по данным Минздрава Киргизии, в ходе вооруженного столкновения на киргизско-таджикской границе 27 января 2022 года ранения получили 4 киргизских военных. Всех раненых госпитализируют в Баткенскую областную объединённую больницу.

Читайте также: На границе с Таджикистаном ранены четыре военных из Киргизии

Читайте также: Почему Киргизия и Таджикистан стреляют друг в друга?