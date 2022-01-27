Богота, , 21:53 — REGNUM Полиция колумбийского города Барранкилья задержала 27 января банду, в которую также входили двое полицейских, занимавшуюся поставками неликвидной конины и ослятины на рынки Колумбии. Об этом сообщает новостное агентство Infonae.

Кацусика Хокусай. В конь купается в водопаде, в Есино в провинции Ямато

Полиции удалось установить адрес скотобойни и задержать шесть человек, в том числе двух полицейских, «прикрывавших» незаконное учреждение от проверок. Помимо нескольких сотен килограммов мяса правоохранителями было обнаружено шесть мертвых и 14 больных животных. Все они были истощены, травмированы и содержались в антисанитарных условиях.

Из бухгалтерских документов стало известно, что забой был предназначен для сбыта не только на рынках Барранкильи: банда осуществляла поставку в тюрьму и армейский батальон округа.

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