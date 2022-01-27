Москва, , 21:17 — REGNUM Серийные ударные беспилотники «Сириус» начнут поступать в войска в 2023 году, доложил главком ВКС России Сергей Суровикин министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил в ходе инспекционного посещения завода АО «Кронштадт» по выпуску БПЛА в Дубне.

«Первая серийная поставка этого самолета «Иноходец-РУ» — 2023 год», — сказал Суровикин.

Напомним, «Иноходец-РУ» — обозначение опытно-конструкторской работы по созданию ударного беспилотника.

Суровикин отметил, что дальность действия нового аппарата с двумя двигателями и увеличенной взлетной массой будет составлять не менее трёх тысяч километров.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотник «Сириус» совершит первый полёт в мае, а к концу 2022 года завершатся его испытания. По словам гендиректора компании-разработчика БПЛА «Кронштадт» Сергея Богатикова, подготовка к серийному производству этих аппаратов идёт параллельно с их тестированием.

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