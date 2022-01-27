Нижний Новгород, 27 января, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова составил рейтинг пунктуальности российских авиакомпаний по итогам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Приволжья.

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При этом учитывалось количество задержек вылетов воздушных судов на более чем 15 минут, кроме случаев, когда они происходили из-за плохих метеоусловий.

Лидером пунктуальности среди авиаперевозчиков, выполняющих ежедневные рейсы, признан «Аэрофлот», который точно по времени выполнил 99% рейсов из Нижнего Новгорода.

Второе место заняла авиакомпания «Red Wings» — с уровнем пунктуальности в 92%. А третье место досталось авиакомпании «Икар» — 90% выполненных вовремя вылетов.

Среди авиаперевозчиков, выполнивших менее 365 рейсов за минувший год, на первом месте оказалась авиакомпания «ЮВТ Аэро» с пунктуальностью на уровне 96%.

На втором месте располагается авиакомпания «Ямал» — с показателем пунктуальности в 92%. А третье место досталось «ИрАэро» — авиакомпании, выполнившей точно по расписанию 83% рейсов.