Панама, , 21:47 — REGNUM Власти Панамы арестовали 14 человек, в том числе четырех чиновников и двух бизнесменов, связанных с бандами наркоторговцев, в рамках спецоперации по борьбе с наркотиками. Об этом сообщает 27 января новостное агентство Prensa Latina.

Панама-Сити, Панама, 2017 год Мария Плотникова © ИА REGNUM

В декабре 2021 года в рамках операции «Фишер» Панаме удалось ликвидировать преступную ячейку наркоторговцев из Колумбии. Дальнейшие расследования выявили наличие у задержанных имущества на 10 миллиардов долларов. Арестованные 27 января бизнесмены и госслужащие участвовали в отмывании преступных денег путем сотрудничества при покупке товаров за наличные для введения «грязных денег» в финансовую систему страны.

Банда занималась приемом наркотиков из Колумбии. Операция нанесла серьезный урон контрабандистам, поскольку практически полностью выявила и пресекла поставки через атлантическое побережье.

Читайте ранее в этом сюжете: В Панаме двух мужчин приговорили к тюремным срокам за массовое убийство