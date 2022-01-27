Москва, 27 января 2022, 21:08 — REGNUM К мирному выходу из конфликта призвало руководство ОДКБ таджикскую и киргизскую стороны, сообщили 27 января в пресс-службе организации.
Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который вечером 27 января провёл телефонные переговоры с секретарем совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзодой и секретарем совбеза Киргизии Маратом Иманкуловым.
Во время переговоров Зась, комментируя начавшиеся на границе боестолкновения, призвал обе стороны конфликта к немедленному прекращения огня.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, со стороны Таджикистана есть один погибший, пятеро ранены, со стороны Киргизии — четверо раненых.
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