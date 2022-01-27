Каракас, , 21:43 — REGNUM В Венесуэле 27 января начнется суд над туристом из США Хорхе Альберто Эрнандесом по прошествии года, проведённого им под стражей. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Тюрьма Alejandro Rdguez

Эрнандес был арестован 26 января 2021 года на пограничном пункте между Венесуэлой и Колумбией из-за наличия у него небольшого беспилотного летательного аппарата, который, по его словам, использовался как «игрушка для съемок фото и видео в отпуске». Спустя год разбирательств ему было предъявлено обвинение в терроризме.

Задержанный заявил, что весь год ему не давали связываться с родственниками. Он считает, что стал жертвой ксенофобии, существующей в Венесуэле по отношению к «гринго». Кроме того, Эрнандес сообщил, что правительство США ни разу не попыталось вступиться за своего гражданина после того, как он был арестован и избит при задержании.

«Когда я прибыл на пограничный пункт, то показал свой американский паспорт. Вот тогда и началась вся эта трагедия», — сказал Эрнандес. Пограничники досмотрели задержанного, проверили его социальные сети, сфотографировали, переодели и отвели в комнату для допросов. После этого американец, по его утверждению, был прикован к стулу наручниками и избит, а во время допросов сотрудники национальной гвардии называла его «агентом, приехавшим в Венесуэлу, чтобы совершить теракт».

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