Нью-Йорк, США, , 20:49 — REGNUM Американская рок-группа Pinegrove представила новый трек Habitat в качестве заключительного сингла из своего нового альбома «11:11». Об этом 27 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Группа Pinegrove Официальный YouTube-канал Pinegrove

Habitat — четвертая сингл, который войдет в альбом «11:11», после ранее выпущенных Respiratory, Alaska и Orange.

Участник коллектива Эван Стивенс Холл рассказал о новом сингле: «В Habitat мы собрали все то, что стало символом 2020-х — памятники прошлому снесены, подвергнуты вандализму и выброшены, создавая столь необходимое пространство для новых символов, чтобы украсить наш мир».

«11:11» последует за недавним релизом Pinegrove под названием Amperland, NY и станет их первым студийным альбомом с момента выхода пластинки Marigold в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Widowspeak выпустили новый сингл While You Wait