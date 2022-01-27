Тегусигальпа, 27 января 2022, 21:36 — REGNUM Сиомара Кастро, первая женщина, избранная президентом Гондураса, займет свой пост 27 января в окружении политиков, экономических деятелей и глав государств со всего мира. Церемония инаугурации будет проходить на фоне политического кризиса, вызванного утверждением двух новых директоров в Национальный конгресс. Об этом сообщает новостное агентство El Universal.
Поприветствовать нового главу государства прибыли делегации из Мексики, Венесуэлы, Японии, Панамы, Аргентины, Испании, Кубы, США, Тайваня и еще 40 стран.
Кастро сменит на посту Хуана Орландо Эрнандеса, правого консерватора, занимавшего должность президента с 2014 года. Эрнандес поздравил Кастро со вступлением в должность и пожелал ей успехов.
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