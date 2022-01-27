Тегусигальпа, 27 января, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Сиомара Кастро, первая женщина, избранная президентом Гондураса, займет свой пост 27 января в окружении политиков, экономических деятелей и глав государств со всего мира. Церемония инаугурации будет проходить на фоне политического кризиса, вызванного утверждением двух новых директоров в Национальный конгресс. Об этом сообщает новостное агентство El Universal.

(сс)Ricardo Stuckert Сиомара Кастро. Президент Гондураса

Поприветствовать нового главу государства прибыли делегации из Мексики, Венесуэлы, Японии, Панамы, Аргентины, Испании, Кубы, США, Тайваня и еще 40 стран.

Кастро сменит на посту Хуана Орландо Эрнандеса, правого консерватора, занимавшего должность президента с 2014 года. Эрнандес поздравил Кастро со вступлением в должность и пожелал ей успехов.