Приштина, Сербия, 28 января, 2022, 01:16 — ИА Регнум. США выступают за формирование Сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии, но сепаратистское правительство в Приштине вольно решить, как поступить в данном случае. Об этом заявил новый посол США в Косово Джеффри Ховениер 27 января.

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При это Ховениер подчеркнул, что США ожидают, что «правительство Косово выполнит взятые на себя обязательства».

«Существуют модели, которые мы считаем функциональными, и мы хотели бы, чтобы правительство Косово рассмотрело эти модели», — заявил Ховениер телеканалу РТК, не уточняя, о каких моделях идет речь.

Напомним, что Белград настаивает на формировании Сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии, которое было оговорено Вашингтонским соглашением в 2013 году. Приштина заявляет, что не хочет «второй Республики Сербской» на территории Косово.