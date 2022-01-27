Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 27 января, 2022, 20:41 — ИА Регнум. На Ямале региональным департаментом здравоохранения организована проверка жалобы медицинских работников «красной зоны» президенту России Владимиру Путину и губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Jonathan Borba Уставший врач

Медики жалуются на отсутствие инфекционистов в ковидном госпитале и кумовство заместителя главного врача Камиля Mагомеджанова, прибывшего из Тюмени и трудоустроившего в медучреждение своих якобы неквалифицированных родственников. Выплаты за работу с ковидными пациентами, по словам авторов жалобы, получают также родственники заместителя главного врача.

В депздраве ЯНАО отметили, что по изложенным в жалобе фактам проводится проверка. Однако из-за нехватки врачей-инфекционистов, из-за большого наплыва пациентов, с начала пандемии медицинскую помощь оказывали и продолжают оказывать приглашённые из других регионов специалисты, в то числе и из Тюмени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте (ХМАО) за три месяца две медсестры из городской клинической травматологической больницы покончили с собой. Возбуждено уголовное дело, идёт следствие.