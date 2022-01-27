Москва, , 20:41 — REGNUM Средняя цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2022 году может составить $70 за баррель, в последующие годы ожидается её снижение, прогнозируют аналитики международного рейтингового агентство Fitch Ratings.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы предполагаем, что цены по марке Brent останутся на уровне $70 за баррель в 2022 году, затем они снизятся до отметки в $60 за баррель в 2023 и до $53 за баррель в 2024 году и далее», — сообщил директор группы Fitch по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрий Маринченко в ходе вебинара «2022 Outlook — Global Oil and Gas».

Эксперт пояснил, что такая динамика соответствует прогнозам агентства по себестоимости добычи и учитывает долгосрочные риски, связанные с энергопереходом.

Напомним, накануне стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 года.