27 января 2022 | Время чтения 5 мин

Интервью Медведева говорит о том, что власти России не хотят размещать военные базы в странах Латинской Америки, но способны это сделать, считают телеграм-каналы.

Георгий Балаков, , 21:21 — REGNUM Заявление зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия не сможет разместить свои военные базы в странах Латинской Америки, вызвали пристальное внимание и широкий общественный резонанс. Телеграм-каналы также не стали исключением и наряду с другими массмедиа подключились к дискуссии о том, насколько оправданны слова бывшего президента России и что стоит за его риторикой.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Замглавы Совбеза Д. Медведев вновь вышел «из спячки», в которой пребывает с момент отставки правительства, и дал интервью российским СМИ, где ответил на вопросы по актуальной повестке. Политик выразил надежду, что прямого столкновения РФ и НАТО не будет, считает Украину никому не нужной страной, которую используют как игрушку в геополитических интересах, а потому он не видит необходимости в налаживании контакта с руководством страны», — привел тезисы из интервью Медведева СМИ телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК».

По мнению автора поста, Медведев, по большому счету, практически ничего нового не сказал. О том, что НАТО бесцеремонно продвигается к границам России, все и так знают уже давно. Однако специфика его риторики заметно отличается от других российских спикеров.

Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Scrf.gov.ru

«В заявлениях экс-президента есть некая субъектность, например, в словах о невозможности размещения русских военных баз на Кубе или Венесуэле, публично лишающих Путина одной из «карт» в переговорах с США», — отмечает ТГ-канал.

На эту же деталь обращает внимание и телеграм-канал «Клуб Двинского». В то же время он призывает не уделять этим словам слишком большого значения в силу отсутствия у Медведева возможности повлиять на подобного рода решения.

«К счастью, о размещении военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле решение будет принимать явно не Медведев», — написал «Клуб Двинского».

Анализируя слова Медведева, автор поста высказывает мысль, что экс-президент России по своим убеждениям является либералом. Однако те, кого в российской политике принято называть системными либералами или «сислибами», бывшего главу государства за своего никогда не считали.

«Сислибы его не приняли, как бы он ни старался войти в их компанию. Кудрин с Чубайсом относились и относятся к Медведеву высокомерно. В первую очередь потому, что единственным авторитетом для Дмитрия Анатольевича является Путин, а не заокеанские партнеры. Медведев как-то претендовал на роль главного переговорщика с глобалистами. Таким образом Путин хотел отстранить от этих процессов системных либералов. За океаном Медведева, конечно, тоже считают «злом», но не таким, как Путин. Тем не менее глобалисты не сдали Чубайса и Кудрина, предпочитая выстраивать взаимодействие через них, а кандидатуру Медведева отвергли», — выстроил целую конспирологическую теорию «Клуб Двинского».

Алексей Кудрин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Также автор канала убежден, что через Медведева Кремль даёт понять, что не хотел бы размещать военную инфраструктуру на Кубе и в Венесуэле. Отказ от таких действий пока ещё является приоритетным вариантом развития событий. Но в случае дальнейшей эскалации подобный шаг рассматривается как основной.

«Через Медведева Кремль актуализирует дискуссию о размещении русских ракет на Кубе и в Венесуэле. Дается понять, что в Кремле данный вариант рассматривают, но он еще не согласован с Гаваной и Каракасом. И это будет следующий шаг эскалации. В том случае, если не удастся договориться. Но почему же заявление сделано через «пацифиста» Медведева? Кремль показывает, что не хотел бы размещать ракеты на Кубе и в Венесуэле», — написал автор публикации.

По его мнению, приведенная Медведевом позиция, согласно которой Россия не желает размещать свои военные базы за океаном, пока еще является основной во власти. Но всё зависит от действий США. Если нагнетание геополитической напряженности продолжится, то ответ российской стороны будет очевидным, спрогнозировал «Клуб Двинского».

«Основной вывод — Медведев из политики уходить не собирается. Медведев у многих до сих пор ассоциируется с либеральными временами, когда отношения с США были значительно лучше. И в настоящий момент Медведев, будучи символом того времени, возможно, дает сигнал на потенциальную деэскалацию конфликта», — дал свою оценку интервью бывшего президента России телеграм-канал «Ракова позвонит».

В свою очередь телеграм-канал «Друид», считает, что приведенные Медведевым заявления были заранее согласованы с руководством страны и стали своего рода очередной попыткой России образумить Запад, отговорив его от идеи продолжать конфронтацию, которая в любой момент рискует перерасти в военный конфликт.

Российская угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Фактически обозначается стремление России на деэскалацию, однако оно очень осторожное. Поэтому, собственно, и выбрана не самая ключевая в российском политикуме фигура. В то же время такая позиция разительно отличается от милитаристских заявлений акторов второго порядка. Позиция Д. Медведева всё-таки более высокого уровня», — написал «Друид».

Примечательно, что, по данным телеграм-канала «Последний Инсайдер», свое интервью СМИ Медведев дал несколько дней назад, однако опубликовано оно было только после получения Россией ответа США на требования гарантий безопасности.

«Важное для стабилизации рынков и международных отношений «интервью с поздним зажиганием» зампред Совбеза дал статусным медиа ещё в начале недели, — но «смонтировали» в нужном ключе и выпустили его именно сейчас, акцентировав именно то, что пришлось ко двору», — написал ТГ-канал.

Медведев вовремя «вылез из засады», обозначив свою принадлежность к той части элит, которая может и хочет снизить эскалацию и восстановить отношения с Западом, что диссонирует с воинственными заявлениями других политиков, делится с подписчиками своим видением ситуации телеграм-канал «Мастер пера».

»Конечно, совсем не факт, что амбиции Медведева столь же велики и масштабны, как в 2008 году. Медведеву по крайней мере еще предстоит сделать выбор между рискованной попыткой вернуться в настоящую политическую игру и бутылкой хорошего гавайского рома. И что в итоге выберет Дмитрий Анатольевич, еще неизвестно, как и то, какие и кому лягут карты в продолжении начатой головокружительной партии», — написал автор публикации.

Читайте ранее в этом сюжете: «Король-то голый» — в Telegram заявили о бессилии Запада против России