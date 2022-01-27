Москва, , 20:29 — REGNUM Завод АО «Кронштадт», открытый в 2021 году в Дубне, сможет выпускать беспилотные летательные аппараты палубного базирования и вертолётного типа, заявил 27 января министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспекционного визита на предприятие компании «Кронштадт».

Сергей Шойгу Tvzvezda.ru

По его словам, производство вертолётных и палубных беспилотников — следующий шаг на этом пути.

«Дальше у нас следующий шаг — это вертолетные беспилотники, палубные беспилотники. Дальше идет разработка вооружения для беспилотников», — сказал Сергей Шойгу, комментируя доклад гендиректора компании «Кронштадт» Сергея Богатикова.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе этого визита главе Минобороны России был показан первый разведывательно-ударный беспилотник «Орион», оснащённый спутниковой системой связи.

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